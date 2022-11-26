Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi 15:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaldırıma çıkan aracın çarptığı Aleyna Nur yaşam savaşını kaybetti
İstanbul'da, kaldırıma çıkan aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe'den acı haber geldi. Genç kız, yoğun bakımda 18 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.
8 Kasım'da trafiğe kapalı alanda evine doğru yürüyen Aleyna Nur Gökçe, D-100 kara yolu yan yoldan Beylikdüzü istikametine giden otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Aleyna Nur Gökçe ise tedavi gördüğü hastanede 18 günün sonunda yaşamını yitirdi.
Gökçe'nin cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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