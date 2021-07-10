Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 15:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta zehir tacirlerine operasyon: 11 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik özel harekat polisi destekli operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elbistan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda belirlenen adreslerde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan çeşitli aparatlar ile kama ve satırlar ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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