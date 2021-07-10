Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 15:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Uçaklarda unutulan eşyaları almak için kuyruk oluşturdular
[Fotoğraf: İHA]
Uçaklarda unutulan eşyalara, havalimanlarında alınmayan valizlere ne oluyor? Bekleme süresinin ardından satışa sunuluyorlar. O eşyaları normalin altında bir değere almak isteyenler, İstanbul Avcılar'da uzun kuyruk oluşturdu.
Türk Hava Yolları (THY), havalimanında ya da uçaklarda unutulan eşya ve bavulları 1 yıl bekletiyor.
Sonrasında ihale ile toplu olarak satılıyor.
Aziz Korkmaz, İstanbul'daki ihaleyi kazandı.
Kamyonlar dolusu koli ve bavulu İstanbul Avcılar'daki mağazasına getirdi.
[Fotoğraf: İHA]
Eşyalar başvuru olmaması halinde toplu satılıyor
Yapılan tasnifin ardından halka satış başladı. Mağazanın önünde uzun kuyruk oluştu.
Alıcılar en fazla elektronik eşyalara ilgi gösterdi.
Bu satışlara her yıl ilgi artıyor. Çünkü ürünler, değerlerinin yarısı bazen de 3'te 1'i fiyatına satın alınabiliyor.
[Fotoğraf: İHA]
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