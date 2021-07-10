Türk Hava Yolları (THY), havalimanında ya da uçaklarda unutulan eşya ve bavulları 1 yıl bekletiyor.

Sonrasında ihale ile toplu olarak satılıyor.

Aziz Korkmaz, İstanbul'daki ihaleyi kazandı.

Kamyonlar dolusu koli ve bavulu İstanbul Avcılar'daki mağazasına getirdi.

[Fotoğraf: İHA]

Eşyalar başvuru olmaması halinde toplu satılıyor

Yapılan tasnifin ardından halka satış başladı. Mağazanın önünde uzun kuyruk oluştu.

Alıcılar en fazla elektronik eşyalara ilgi gösterdi.

Bu satışlara her yıl ilgi artıyor. Çünkü ürünler, değerlerinin yarısı bazen de 3'te 1'i fiyatına satın alınabiliyor.

[Fotoğraf: İHA]