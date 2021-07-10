Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 15:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Marmara kıyılarında balıklar görünmeye başladı
[Fotoğraf: AA]
Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliği olumlu sonuç verdi. Deniz suyunun berraklaşmasıyla balıklar da görünmeye başladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, Marmara Denizi kıyılarında müsilajın etkisini yitirmesiyle suyun berraklaştığını gösteren bir video paylaştı.
Su berraklaştıkça balıklarımız görünmeye başladı...— Murat KURUM (@murat_kurum) July 10, 2021
Martılar da simit parçaları için beklemede #MarmaraHepimizin pic.twitter.com/a3fWvnU0wy
"Marmara Hepimizin" etiketiyle yaptığı paylaşımda Kurum, "Su berraklaştıkça balıklarımız görünmeye başladı. Martılar da simit parçaları için beklemede." dedi.
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