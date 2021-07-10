Bursa'da 500 yıllık Tarihi Koza Han'ın taç kapısına bitişik bulunan döner büfesinde aşırı yüklenme sebebiyle elektrik tesisatında yangın çıktı.

Kısa sürede yangın 3 dükkana daha sıçradı.

Duman nedeniyle bir anda çarşıda göz gözü görmez oldu. Alevlere müdahale eden 3 esnaf dumandan zehirlendi.

[Fotoğraf: İHA]

3 kişi hastaneye kaldırıldı

112 ekiplerinin Kozahan içerisinde nefessiz kaldığı için müdahale ettiği Kamil Tekin isimli tezgahtar ve diğer iki esnaf ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafta sonu münasebetiyle çarşı içerisinde yaşanan yaya trafiği sebebiyle itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte zorlandı.

[Fotoğraf: İHA]

İtfaiye ekiplerinde müdahalesiyle yangın söndürüldü.

2008 yılında İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, eşi Edinburg Dükü Prens Philip'in ziyaret ettiği Kozahan ve Kapalı Çarşı'da 1955 yılında Medrese Pasajındaki bir cilt atölyesinde başlayan yangın ile çarşı içerisindeki 300 dükkan küle dönmüş, Kapalı Çarşı yerle bir olmuştu.