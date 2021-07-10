Yol verme tartışması yüzünden saldırdılar. Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Ekrem Biçeroğlu'nun çenesini kırdılar.

Tutuklu iki saldırgan, 3'er yıldan 9'ar yıla kadar hapis istemi ile yargılanacak.

Şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Biçeroğlu'nun darp edilmesiyle ilgili iddianame hazırladı.

İddianamede, motosikletlilerin AA Muhabirinin aracına çarptıkları, tartışmanın da bunun üzerine çıktığı belirtildi.

Tutuklu yargılanan saldırganların, ifadelerinde darp suçunu kabul ettikleri vurgulandı.

3 yıldan 9 yıla kadar hapis talebi

İddianamede, her iki şüphelinin "yüzde sabit ize ve kemik kırılmasına sebebiyet verecek derecede kasten yaralama" suçunu işlediği vurgulandı. 3'er yıldan 9'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.