Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey ve doğu kesimlerde yarın sağanak bekleniyor
Doğu Karadeniz, Düzce, Bolu, Karabük, Ordu, Amasya, Tokat, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu'nun batı, Samsun'un iç kesimlerinde yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
Doğu Karadeniz, Düzce, Bolu, Karabük, Ordu, Amasya, Tokat, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu'nun batı, Samsun'un iç kesimlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının ise Akdeniz'in kıyı kesimleri ile doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.
Etiketler: Meteoroloji Sağanak
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