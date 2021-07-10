Antep fıstığı eşsiz lezzeti ve ekonomik değeri ile öne çıkıyor. Üretim alanı her geçen gün genişliyor.

Ülkemizde Gaziantep ve Şanlıurfa başta olmak üzere 40 ilde Antep fıstığı yetiştiriliyor.

Yeşil altının üretimi artıyor

"Yeşil altın" olarak da bilinen Antep fıstığının yüksek ekonomik değerinden dolayı her geçen yıl üretim alanı artıyor, rekoltesi yükseliyor.

Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Nevzat Aslan, "Ülkemizde uzun yıllardır Antep fıstığı üretimi yapılıyor son yıllarda artmış durumda. Yani şu an son 4 yıllık rakamlara baktığımızda yüzde 16 ekiliş alanlarında bir artış var. Şu an 3.8 milyon dekar alanda Antep fıstığı ekimi yapılmaktadır" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Ekonomiye 8 milyar liralık katkı

Fıstıkta verimlilik, yağış durumu ve ağacın var-yok yılı esasına göre yıllara göre değişiklik gösteriyor.

Geçen yıl yaklaşık 300 bin ton ürün ile Antep fıstığı üretiminde rekor kırıldı.

Fıstık, ülke ekonomisine yaklaşık 8 milyar lira katkı sağlıyor.

Haber: Fatma Er