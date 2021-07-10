Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 13:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
İzmir'de ağaçlandırma sahasında yangın
[Fotoğraf: TRT Haber]
İzmir'in Aliağa ilçesinde Nemrut Körfezi'nde yer alan bir limanın yakınındaki ağaçlandırma sahasında yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Körfezde bulunan bir limanın konteyner depolama alanı yakınlarındaki ağaçlandırma sahasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler rüzgarında etkisiyle hızla yayıldı.
Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ile 6 arazöz sevk edildi.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Etiketler: Ağaçlandırma İzmir Orman Yangın
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