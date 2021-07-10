Körfezde bulunan bir limanın konteyner depolama alanı yakınlarındaki ağaçlandırma sahasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarında etkisiyle hızla yayıldı.

Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ile 6 arazöz sevk edildi.

[Fotoğraf: TRT Haber]