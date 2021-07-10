Aşı seferberliğine destek için Van Valiliği önündeki çadıra gelen Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Başkanı Yunus Yüksel ve dernek üyeleri, aşılarını yaptırdıktan sonra kentteki aşılanma oranını artırmak için başlattıkları kampanyayı anlattı.

Yüksel, kentte aşılama oranının az olması sebebiyle bir etkinlik yapmaya karar verdiklerini söyledi.

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"Aşılanma oranının çok yüksek olacağına inanıyoruz"

Aşı oranının yükselmesinin herkesin sağlığı için faydalı olacağını ifade eden Yüksel, "Ben ilkokulda aşı olacağım gün okula gitmezdim ve her zaman kaçardım. Ama gördüğüm lüzum üzerine aşı fobim olmasına rağmen insanlara, vatandaşlarımıza aşının zararsız olduğunu göstermek için aşı oldum. Herkesin aşı olmasını istiyoruz. Aşılanma oranının çok yüksek olacağına inanıyoruz. Toplu bir şekilde gelmedik. Arkadaşlarımıza azar azar gelin dedik" diye konuştu.

"9 kişiyi eşiyle birlikte 3 otelimizde bir gece misafir edeceğiz"

Yüksel, bugün ve yarın aşılanacak vatandaşlar arasında çekiliş yapacaklarını belirterek, "9 kişiyi eşiyle birlikte 3 otelimizde bir gece misafir edeceğiz. Aşı olan herkese üye iş yerlerimizden indirimler sağlanacak. Bazı üye iş yerlerimiz ücretsiz kahvaltı hediye edecek. Ayrıca aşı olmak için gelen herkese meyve suyu ve kek ikramında bulunacağız. Kendi sağlığımız, ailemizin ve vatandaşlarımızın sağlığı için herkesin gelip aşı olmasını rica ediyoruz" dedi.