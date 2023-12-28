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Türkiye
AA 28.12.2023 13:39

Kahramanmaraş'ta yoğun sis zincirleme kazalara neden oldu: 15 yaralı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 22 aracın karıştığı iki zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta yoğun sis zincirleme kazalara neden oldu: 15 yaralı

Elbistan-Göksun karayolu Göksun ilçe girişinde, sabah saatlerinde oluşan yoğun sis nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Cumhuriyet Mahallesi yakınlarında, aralarında otomobil, minibüs ve bir tırın da bulunduğu 14 araç kazaya karıştı.

Kahramanmaraş'ta yoğun sis zincirleme kazalara neden oldu: 15 yaralı

Polis ekipleri Göksun-Elbistan kara yolunu bir süreliğine trafiğe kapattı.

Kazada yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerince Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan aynı dakikalarda bölünmüş yolun diğer tarafında 8 aracın karıştığı ikinci bir kaza meydana geldi.

Bu kazada yaralanan 5 kişi de ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kahramanmaraş Trafik Kazası
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