AA 10.05.2026 11:28

Kahramanmaraş'ta yeni stadyumun 2027-2028 sezonunda açılması planlanıyor

Kahramanmaraş'ta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı süren 17 bin 500 seyirci kapasiteli stadyumun 2027-2028 sezonunda hizmete açılması öngörülüyor.

Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde yapımı süren Kahramanmaraş Stadyumu, tamamlandığında hem spor müsabakalarına hem de çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek çok amaçlı bir tesis olarak hizmet verecek.

105 bin metrekare alan üzerine inşa edilen projede, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birimleri, seyirci fuayeleri ve hizmet birimleri, sporcu fuayesi, soyunma odaları, 2 ısınma salonu, 3 antrenman salonu, iş yerleri ile mescitler yer alacak.

TOKİ İnşaat Uzmanı Taha Selvi, stadyum inşaatında çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü söyledi.

İnşaatın yüzde 35 seviyesinde olduğunu belirten Selvi,"17 bin 500 kişilik Kahramanmaraş Stadyumu'nda imalatlarımız devam ediyor. Planlamalarımıza göre stadımızın 2027-2028 sezonunda açılması öngörülüyor." dedi.

