Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca, il girişinde yapılan yol kontrol ve aramalarında 10 gram eroin ile 104 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekipler, olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı.

Uyuşturucu madde ticareti yapan 6 kişi daha gözaltına alındı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlularla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçunun önlenmesine yönelik operasyon yaptı.

Operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi. 6 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA