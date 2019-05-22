Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlık çalışanlarıyla bir araya geldiği iftar programında, çevreyi kirleten hiçbir üretim modeline müsamaha göstermediklerini söyledi.

Çevre konularında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğine gideceklerini belirten Kurum, "Ülke mekansal strateji planının çalışmalarını başlattık ve yıl sonu itibarıyla da büyük bir yol katetmiş olacağız. 2023'e kadar tüm illerimizin mekansal planları hazırlanmış olacak. Tüm yatırımlarımız bu planlar çerçevesinde hayata geçirilecek, çevreye duyarlı sanayileşmenin ve şehirleşmenin önünü sonuna kadar açacağız." diye konuştu.

Kentsel dönüşümü tamamlayarak şehirleri daha sağlıklı ve güvenli yarınlara taşıyacaklarını ifade eden Murat Kurum, mahalle kültürünün yansıtılmasını ve yatay mimariyi esas alan projeleri yürüteceklerini dile getirdi.

Her yıl 300 bin konut ve 2023'e kadar "acil öncelikli" 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağlamış olacaklarına dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti:

"İnşallah önümüzdeki 20 yılda da tespitlerimiz doğrultusundaki 6,5 milyon konutu dönüştürmüş olacağız. İstanbul başta olmak üzere tüm şehirlerimizde bu dönüşümün hızlı, kararlı bir şekilde yürüteceğiz. Bunları yaparken de artık gelecek vizyonuna uygun, geleceğin şehirleri olarak 'akıllı şehir' uygulamalarını da hayata geçireceğiz. Ülkemizi, coğrafi bilgi endüstrisini kurmuş, yerli ve milli teknolojisini ihraç eden, küresel rekabette öncü bir konuma hep birlikte getireceğiz."

"100 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, sıfır atık projesiyle Türkiye'nin geleceğini şekillendirmeye başladıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Atıktan tasarruf etme kültürümüzü artık evlerimize yerleştireceğiz. 2023 yılında sıfır atık projesiyle yıllık 20 milyar lira tasarruf elde edeceğiz ve 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlayacağız. Bu anlamda sıfır atık projesiyle çok yol katettik. Bu yolla birlikte de yönetmeliğimizi yayımlayacağız. Yönetmelik çerçevesinde de 2023 yılına kadar kademe kademe bütün belediyelerimiz bu projeye geçmiş olacak. Çevremizi doğamızı daha iyi koruyacağız."

"Hedefimiz 2023'e kadar 3 bin kilometre yeşil yürüyüş yolu"

Türkiye'nin dört bir yanında, bisiklet ve yürüyüş yol ağları projeleri olduğuna işaret eden Kurum, "Bakanlık olarak çalışıyoruz. Hedefimiz, 2023 yılına kadar 3 bin kilometre bisiklet yolu, 3 bin kilometre yeşil yürüyüş yolu, 60 kilometre çevre dostu sokak ve 60 bin metrekarede gürültü bariyeri projemiz var. Bu projeleri de hızla sizlerle yapacağız." ifadelerini kullandı.

Millet bahçesinin artık gündemlerine girdiğini ve her ilde bir millet bahçesi sözlerinin olduğunu hatırlatan Kurum, "Amacımız kişi başı yeşil alan miktarının 15 metrekareye çıkarmak. 2023 yılına geldiğimizde bu hedef doğrultusunda Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin bizden beklentisi budur. Bu noktada milletimize sözümüz var. Bu sözümüzü de kararlı bir şekilde tutacağız." dedi.

Bu ülkede hiçbir dar gelirli vatandaşın evsiz kalmayacağını belirten Kurum, şöyle konuştu:

"TOKİ ile 5 yılda 250 bin sosyal konut üreteceğiz, demiştik. 'Yatay Şehirleşmeyle Yükselen Türkiye' sloganıyla çıktığımız yolda 2019 yılı için 50 bin sosyal konut projesini başlattık ve 636 bin başvuru oldu. Bu çerçevede çalışmalarımızı başvuruların yoğun olduğu bölgelerde yapmak suretiyle de bu projelerimizi yürüteceğiz. Yine 5 yılda 150 bin vatandaşımızın hazineyle olan mülkiyet sorununu çözüme kavuşturacağız."

"Mavi bayraklı plajda dünya birincisi olacağız"

Kirlilikle mücadelenin de sürdüğüne değinen Kurum, "Deniz ve havzalarımızın kirlilik alanlarını online izliyoruz. Online izlediğimiz tesislerin sayısını da artıracağız. İnşallah 2023 yılına geldiğimizde tüm deniz ve havzalarımızı izleyecek duruma geleceğiz. Mavi bayraklı plajda dünya birincisi olması hedefiyle kararlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Korunan doğal alanların yüzölçümünü 2,5 kat artırarak 133 bin kilometrekareye çıkaracaklarını dile getiren Kurum, bunun çevre ve doğanın korunmasında önemli bir proje olacağını vurguladı.

Yeniden faaliyete geçirdikleri Emlak Bankası ile sektöre finansal çözümler üreteceklerini, yerel üretimi destekleyerek sürdürülebilir büyümeye hizmet edeceklerini aktaran Kurum, yeni yurt dışı teşkilatıyla da çevre ve şehircilikte uluslararası alanda daha etkili olmayı hedeflediklerini söyledi.

Bakanlık personeline müjde

Geçen yıl Kurban Bayramı'nda personelle bayramlaşmaları sırasında kadın personellerin kendisinden kreş talebinde bulunduğunu hatırlatan Kurum, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Hemen harekete geçtik ve talimatımızı verdik. Bir ayda projelendirme ve yapım süreçlerini başlattık, temeli attık. Kreş binamızda ayrıca kreş ve anaokulu yaşından büyük çocuklarımızın vakit geçireceği kütüphane ve bilgisayar odası da bulunacak. Çalışmayı hızlıca bitirip Ekim 2019'da da sizlerin hizmetine sunmuş olacağız. Kreş binasının yanındaki 7 bin 500 metrekarelik alanda da park yapıyoruz. Bu parkımızın içinde de kafeteryamız, gezi alanlarımız, basketbol, spor alanlarımız, kitap okuma ve oturma alanlarıyla sizler için keyifli bir mekan haline gelmiş olacak."

Kaynak: AA