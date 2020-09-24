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Kahramanmaraş'ta tedbirlere uymayan 72 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kahramanmaraş'ta sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 72 kişiye cezai işlem uygulandı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınını engellemek, asayiş ve trafik düzenini sağlamak amacıyla huzur operasyonu gerçekleştirildi.
72 kişiye ceza uygulandı
Denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 72 kişiye para cezası uygulandı.
Çeşitli suçlardan aranan 7 kişinin yakalandığı denetimlerde, trafikte kural ihlali yapan 38 sürücüye 31 bin 627 lira ceza kesildi.
Etiketler: Kahramanmaraş koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 14:36
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