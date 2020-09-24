Uluönder Mahallesi'nde 5 bloktan oluşan bir sitenin görevlilerinden birinin COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.

Apartman görevlisi ve eşinin görev yaptığı 5 bloktaki 120 dairede yaşayan yaklaşık 400 kişiyle temaslı olabileceği değerlendirilerek Eskişehir İl Pandemi Kurulu kararınca sitenin 14 günlüğüne karantinaya alınmasına karar verildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5 bloğun bulunduğu apartmanların giriş kısımlarına güvenlik şeritleri çekildi. Ayrıca polis ekipleri daireleri gezdi. Karantinayı ihlal ederek evden ayrılan olup olmadığı kontrol edildi. Sitenin karantinaya alınmasıyla ilgili vatandaşlara gerekli bilgilendirmede bulunuldu.

Karantina sürecinde site sakinlerinin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanacağı öğrenildi.