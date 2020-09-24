Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri fark ederek kaçan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı.

Bu kişilerin üstlerinde ve evlerindeki aramalarda 5,49 gram bonzai, 0,70 gram metamfetamin ile 4 sentetik hap ele geçirildi.

6 kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.