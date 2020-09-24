Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçak ürünler bulunduğu belirlenen iş yerlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, piyasa değeri 5 milyon lira olan 16 bin 126 kaçak cep telefonu, cep telefonu aksesuarı ve 8 IMEI kopyalama cihazı ile 40 box cihaz aparatı ele geçirildi.

Kopyalama cihazlarının, kaçak telefonların IMEI'lerini sıfırlayarak yeni yüklemede kullanıldığı ve kayıt dışı telefonların bu yolla piyasaya sürüldüğü öğrenildi.

Operasyonda F.A. gözaltına alındı.