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Türkiye
AA 07.03.2024 00:57

Kahramanmaraş'ta mobilya imalathanesinde yangın

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ta mobilya imalathanesinde yangın

Yeni Sanayi Sitesi 4. Cadde'de faaliyet gösteren mobilya üretim imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık, UMKE ve Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kahramanmaraş İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 17 araç, 70 itfaiye eri ve Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı 4 arazözün yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından müdahalesiyle yangın, kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmalarının sürdüğü imalathanede bulunan bazı malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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