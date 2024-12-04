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Türkiye
AA 04.12.2024 11:34

Kahramanmaraş'ta kurulan geçici çarşı açılış için gün sayıyor

6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, işletmeleri rezerv alanda kalan 240 esnaf için kurulumuna başlanan geçici çarşının bu ay hizmete açılması bekleniyor.

Kahramanmaraş'ta kurulan geçici çarşı açılış için gün sayıyor
[Fotograf: AA]

Merkez Onikişubat ilçesi Şazi Bey Mahallesi Haydar Aliyev Bulvarı'nda Büyükşehir Belediyesi tarafından Valilik koordinasyonunda kurulan 240 iş yerinden oluşan geçici çarşıda sona gelindi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş'ın 6 Şubat 2023'teki afetten ekonomik anlamda da en çok etkilenen 4 ilden birisi olduğunu söyledi.

Yaşanan felaketin izlerinin silinmesi adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ile kentin neredeyse her noktasında çalışma gerçekleştirildiğini anlatan Görgel, bu kapsamda bazı bölgelerin rezerv alan ilan edildiğini ifade etti.

Kahramanmaraş'ta kurulan geçici çarşı açılış için gün sayıyor

Esnafın yapılan uygulamadan olumsuz etkilenmemesi için inşa edilen 240 iş yerinden oluşan geçici çarşıda sona geldiklerini anlatan Görgel, şunları kaydetti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız Derepazarı bölgesini rezerv alan ilan edince oranın boşaltılmasını istedi ve biz de esnafımız daha rahat şartlarda çalışırlar düşüncesiyle geçici çarşıyı inşa ettik. Artık sona geldik. İnşallah yakın bir zamanda esnafımızın kullanımına hazır hale gelecek. Bölgede hem çelik hem konteyner olmak üzere 240 esnafımızın faydalanacağı şekilde yer sağladık."

Amaçlarının hızlı bir şekilde hak sahibi esnafı işletmelerine yerleştirmek olduğunu dile getiren Görgel, hak sahibi esnafın teslim edilen iş yerlerinde yaklaşık 2 yıl hizmet vermesinin ön görüldüğüne işaret etti.

Görgel, iş yerlerinin büyük bir özenle yapıldığını, söz konusu çarşının konumu, çevre düzenlemesi ve ışıklandırma sistemi ile de şehrin görseline katkıda bulunulduğunu anlattı.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kahramanmaraş
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