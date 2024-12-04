Hafif Sağanak Yağışlı 3.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.12.2024 11:19

Turizm cenneti kar yağışıyla bembeyaz

Antalya'nın yüksek kesimleri, zaman zaman etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezinden görünen dağ zirveleri güzel manzaralar oluşturdu.

Turizm cenneti kar yağışıyla bembeyaz

Kent merkezi ile ilçelerinde iki gündür aralıklarla görülen yağmur, yüksek kesimlerde ise kara dönüştü. Gece boyu etkili olan yağış, bugün yerini güneşli havaya bıraktı.

Karla kaplanan dağların zirveleri, deniz, kum ve güneş turizminin dünyadaki önde gelen merkezlerinden Antalya'da güzel görüntüler oluşturdu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Teleferikle zirveye çıkanlar kar sürprizi yaşadı

Kemer ilçesinde 2365 rakımlı Tahtalı Dağı'nın zirvesindeki Olympos Teleferik, beyaz örtüyle kaplandı. Teleferikle zirveye çıkanlar, kar sürprizi yaşadı.

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Beydağları üzerine kurulu Saklıkent Kayak Merkezi de beyaza büründü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Antalya Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Kayak merkezlerinde en fazla kar Kartalkaya'da
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:10
Kesintisiz enerji için karlı yolları aşıyorlar
12:00
Şanlıurfa'da doğal gaz patlaması: 1 yaralı
11:54
Rekabet Kurumu sektörleri yapay zekayla takip edecek
12:06
Konutta düşüşün devam etmesi bekleniyor: İlk çeyrek nasıl olacak?
11:53
İtalya'ya ihracat 137,4 milyon dolar arttı
12:04
Mağdur öğrencinin velisinin uzlaşma şartı "akran zorbalığı konferansı" oldu
Şanlıurfa'da "Neolitik dönem" destinasyonu oluşturuluyor
Şanlıurfa'da "Neolitik dönem" destinasyonu oluşturuluyor
FOTO FOKUS
9 terörist etkisiz hale getirildi
9 terörist etkisiz hale getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ