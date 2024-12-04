Hafif Sağanak Yağışlı 3.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.12.2024 11:28

Sibirya soğukları etkisini sürdürüyor

Erzurum, Ardahan, Kars ve Erzincan'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 22 derece ölçüldüğü Erzurum'da, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Sibirya soğukları etkisini sürdürüyor

Park halindeki araçların camlarının ve şadırvanların buzla kaplandığı kentte, bazı sürücüler soğuktan korumak için otomobillerinin üzerini battaniye ve brandalarla örttü.

Şehrin bazı noktalarında yer yer sis ve pus etkili oldu, yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Sabah okula giden öğrenciler ile iş yerlerine giden vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Ardahan

Ardahan’da da termometreler gece sıfırın altında 14 dereceyi gösterdi.

Kura Nehri'nin yüzeyinde kalın bu tabakası oluştu.

Hava sıcaklığının gece eksi 22 derece ölçüldüğü Göle ilçesinde de bitkiler ve ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Sibirya soğukları etkisini sürdürüyor

Ağrı

Ağrı'da ise soğuk havanın yanı sıra yoğun sis etkili oldu.

Sis nedeniyle sürücüler şehri çevre kentlere bağlayan kara yollarında ilerlemekte zorlandı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü kentteki ev, iş yeri ve araç camları buzla kaplandı.

Erzincan

Erzincan'da da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Otlukbeli ilçesinde hava sıcaklığı gece sıfırın altında 23 derece ölçüldü.

Sabah saatlerinde okula giden öğrenciler ile işe gidenler zor anlar yaşadı.

Sibirya soğukları etkisini sürdürüyor

Kars

Kars'ta ise termometreler gece eksi 12 dereceyi gösterdi.

Soğuk hava nedeniyle bitkiler ve ağaçların kırağıyla kaplandığı kentte, yer yer sis de etkili oldu.

Sarıkamış ilçesindeki Acısu Deresi ve çevredeki küçük şelaleler tamamen dondu. İlçedeki vatandaşlar araçlarını soğuklardan, üzerine battaniye ve branda örterek korumaya çalıştı.

İlçe kırsalında yiyecek arayışına çıkan kızıl tilkiler de kar örtüsü üzerinde görüntülendi.

ETİKETLER
Ardahan Buzlanma Erzurum Hava Durumu Kar Yağışı Kars Sarıkamış
Sıradaki Haber
Kaçak avcıların traktör ve tüfeklerinden 216 bin lira gelir elde edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:10
Kesintisiz enerji için karlı yolları aşıyorlar
12:00
Şanlıurfa'da doğal gaz patlaması: 1 yaralı
11:54
Rekabet Kurumu sektörleri yapay zekayla takip edecek
12:06
Konutta düşüşün devam etmesi bekleniyor: İlk çeyrek nasıl olacak?
11:53
İtalya'ya ihracat 137,4 milyon dolar arttı
12:04
Mağdur öğrencinin velisinin uzlaşma şartı "akran zorbalığı konferansı" oldu
Şanlıurfa'da "Neolitik dönem" destinasyonu oluşturuluyor
Şanlıurfa'da "Neolitik dönem" destinasyonu oluşturuluyor
FOTO FOKUS
9 terörist etkisiz hale getirildi
9 terörist etkisiz hale getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ