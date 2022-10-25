Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta bir otomobil yol kenarındaki kaya parçalarına çarptı: 7 yaralı
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki kayalara çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Erol G. idaresindeki otomobil, Kötüre Mahallesi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaya parçalarına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki Derman Ş, Engin Ç, Duygu G, Zeliha G, Yiğit G. ve Mutlu G. yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kahramanmaraş Trafik Kazası
Son Haberler
- 11:29
- 11:23
- 11:27
- 11:17
- 11:12
Sıradaki Haber
Terör şüphelisi 4 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz