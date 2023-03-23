AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.19'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

AFAD: Olumsuz bir durum yok

AFAD Başkanı Yunus Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir."

Göksun, 4 dakika sonra tekrar sallandı

5,3'lük depremden 4 dakika sonra yine merkezüssü Göksun olan 4 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

"Ekipler saha taramalarına devam ediyor"

Kahramanmaraş Valiliği, "Göksun ilçemiz merkezli 5.3 şiddetindeki deprem sonrası şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Ekiplerimiz tarafından saha taramalarına devam edilmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.

Art arda üçüncü deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.



