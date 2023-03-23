Kahramanmaraş'ta art arda üç deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde art arda depremler meydana geldi. İlçede 4 dakika arayla 5,3 ve 4 büyüklüğünde meydana gelen depremler sonrasında üçüncü deprem saat 13.04'te 4,2 büyüklüğünde meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.19'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem oldu.
Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 23, 2023
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Büyüklük:5.3 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-23
Saat:12:19:52 TSİ
Enlem:38.033 N
Boylam:36.474 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/GY7irD25lo@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD: Olumsuz bir durum yok
AFAD Başkanı Yunus Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir."
Göksun, 4 dakika sonra tekrar sallandı
5,3'lük depremden 4 dakika sonra yine merkezüssü Göksun olan 4 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 23, 2023
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Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-23
Saat:12:23:47 TSİ
Enlem:38.007 N
Boylam:36.466 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/spWb1DrDEX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
"Ekipler saha taramalarına devam ediyor"
Kahramanmaraş Valiliği, "Göksun ilçemiz merkezli 5.3 şiddetindeki deprem sonrası şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Ekiplerimiz tarafından saha taramalarına devam edilmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.
Art arda üçüncü deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 23, 2023
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Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-23
Saat:13:04:55 TSİ
Enlem:38.024 N
Boylam:36.492 E
Derinlik:7.07 km
Detay:https://t.co/a7TvrO9cuS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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