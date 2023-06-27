Kahramanmaraş'ta 90 bin 939 afetzede konteyner evlere yerleştirildi

Kahramanmaraş'ta depremler sonrası barınma sorununu çözmek için başlatılan çalışmalar, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından sürdürülüyor.

İş makineleri yardımıyla elektrik ve su hattının döşendiği yeni yaşam alanlarına, ısı yalıtımlı konteyner ev ev yerleştiriliyor.

Depremzedeler, çalışmaların tamamlanmasıyla mutfak ve banyosu olan, ocak ve elektrikli ısıtıcı bulunan konteyner evlere taşınıyor.

Bu kapsamda AFAD tarafından kentte 43 farklı noktada kurulan geçici konaklama merkezlerindeki 26 bin 71 konteyner eve 90 bin 939 depremzede yerleştirildi.

Kahramanmaraş AFAD İl Müdürü Tayfun Temur, çadır kentlerde yaşayan vatandaşları daha konforlu alanlara yerleştirmek için çabaladıklarını söyledi.

Temur, depremzedelerin barınma sorununu çözmek için kentte kalıcı konut inşaatlarının hızla sürdüğünü, çadırlarda kalan afetzedelerin de konteyner evlere geçtiğini ifade etti.

Nihai hedefin depremzedelerin kalıcı konutlara yerleşmesi olduğunu dile getiren Temur, kentte kurulumu tamamlanan konteyner evlerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Kahramanmaraş'ta 43 farklı alanda konteyner kentimiz bulunuyor. Merkezde 15 bin 391, kırsalda 11 bin 40 konteyner ev dağıtımı gerçekleştirildi. Toplamda 26 bin 71 konteyner evimiz vatandaşların hizmetine sunulmuş durumda. Bu konteyner evlerde de 90 bin 939 vatandaşımızı barınıyor."

"Çadır sayılarında azalma söz konusu"

Temur, afetzedeleri depremin hemen ardından çadırlara yerleştirdiklerini hatırlatarak kentte 6 Şubat'tan bu yana 130 bin çadırın dağıtıldığını söyledi.

Depremin üzerinden geçen 4 aylık sürenin ardından Kahramanmaraş'ta çadırda kalanların sayısının azaldığına dikkati çeken Temur, "Şu anda çadır kentlerimizde 4 bin 316 civarında çadır ile bireysel olarak dağıtılanlar var. Çadır kentlerdeki vatandaşlarımızı konteyner evlere aldığımız için çadır sayılarında azalma söz konusu." diye konuştu.

"Konteynerlerimizin içerisinde her şeyimiz var"

Depremzede Kamer Biral da depremde evinin ağır hasar aldığını ve daha sonrasında Karacasu Konteyner Kent'e yerleştirildiğini söyledi.

Deprem sürecinde devletin kendilerine çok yardımcı olduğunu ifade eden Biral, konteyner evde birçok yaşam malzemesinin bulunduğunu dile getirdi.

Yetkililere teşekkür eden Biral, "Her şeyimiz dört dörtlük. Tırnak makasına kadar her şey var. Devletimizden Allah razı olsun. İhtiyacımız neyse alıyoruz, çok yardımcı oldular. Konteynerimizin içerisinde her şeyimiz var, Allah razı olsun." dedi.

Depremzede İclal Gül de depremde evlerinin zarar gördüğünü, sonrasında birkaç ay çadırda yaşayıp ailecek konteyner eve geçtiklerini söyledi. Konteyner kentte birçok sosyal donatının bulunduğunu ifade eden Gül, bu zor süreçte kendilerine destek olan tüm kurumlara teşekkür etti.