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Türkiye
İHA 27.06.2023 11:17

Torpille oynayan çocuklar otomobili yaktı

Bursa’da mahalle arasında oyun oynayan çocuklar, ellerindeki torpili komşularının park halindeki otomobiline atıp kaçtı. Bir süre sonra patlayan torpiller, araçta yangına neden oldu.

Torpille oynayan çocuklar otomobili yaktı

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi Kocaman Sokak'ta dışarıda arkadaşlarıyla oyun oynayan çocuklar, iddialara göre ellerindeki torpili komşularının park halindeki otomobiline atıp kaçtı.

Bir süre sonra patlayan torpilden çıkan alevler tüm otomobili sarmaya başlayınca çevredeki vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa süre sonra olay yerine ulaşan ekipler yangını kısa sürede söndürürken, alevlerin sardığı otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlatırken, panik anları vatandaş kamerasına saniye saniye yansıdı.

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