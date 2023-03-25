Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi 07:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 07.39'da olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 25, 2023
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Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Ekinözü (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-25
Saat:07:39:32 TSİ
Enlem:38.052 N
Boylam:37.043 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/WDbMVhBKKF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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