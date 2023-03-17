İki büyük depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta artçı sarsıntılar sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 16.24'te olan deprem, yerin 12,39 kilometre derinliğinde gerçekleşti.