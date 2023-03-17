Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi
[Fotograf: AA]
Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle BUDO'nun 13.00 ila 15.25 saatlerindeki 5 seferi de yapılamadı.
Etiketler: Bursa Deniz Otobüsü İstanbul
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