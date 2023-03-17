Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma 16:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 11 kişi yakalandı
[Fotograf: AA]
Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 4'ü FETÖ, 3'ü terör örgütü PKK/YPG mensubu 11 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan ve Suriye'den ülkeye, Türkiye'den de Yunanistan ve Suriye'ye geçmeye çalışan 11 kişinin yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, bunlardan 4'ünün FETÖ, 3'ünün de terör örgütü PKK/PYD/YPG mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.
Etiketler: Terörle Mücadele FETÖ
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