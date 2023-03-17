Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan ve Suriye'den ülkeye, Türkiye'den de Yunanistan ve Suriye'ye geçmeye çalışan 11 kişinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, bunlardan 4'ünün FETÖ, 3'ünün de terör örgütü PKK/PYD/YPG mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.