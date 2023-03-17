Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma 16:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sele kapılan baba kızın hayatını böyle kurtardılar
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Şanlıurfa’da parkta kalan depremzede aile sele kapıldı. Ağır hasarlı olmasına rağmen evde kalan baba, çığlık seslerini duyunca bölgeye koştu. Eşini ve oğlunu kurtaran adam, kızıyla akıntıya kapıldı. Bir ağaca tutunan baba ve kızını çevredekiler, halat ve kepçe yardımıyla böyle kurtardı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde depremde evleri ağır hasar gören aile, sel felaketinden de mucizeyle kurtuldu.
Ağır hasarlı evinde uyuyan Mustafa Cesim, dışardaki çığlık seslerine uyandığında, parkta kalan eşinin ve 6 ve 7 yaşındaki çocuklarının sele kapıldığını gördü. Aşağı inip, eşi ve oğlunu kurtardı.
Kızı için tekrar suya giren Cesim, kızıyla akıntıya kapıldı.
Bir ağaca tutunan baba ve kızını çevredekiler, halat ve kepçe yardımıyla kurtardı.
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