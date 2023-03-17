Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde depremde evleri ağır hasar gören aile, sel felaketinden de mucizeyle kurtuldu.

Ağır hasarlı evinde uyuyan Mustafa Cesim, dışardaki çığlık seslerine uyandığında, parkta kalan eşinin ve 6 ve 7 yaşındaki çocuklarının sele kapıldığını gördü. Aşağı inip, eşi ve oğlunu kurtardı.

Kızı için tekrar suya giren Cesim, kızıyla akıntıya kapıldı.

Bir ağaca tutunan baba ve kızını çevredekiler, halat ve kepçe yardımıyla kurtardı.