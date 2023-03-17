Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma 15:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batı Karadeniz'in batısı için sağanak uyarısı
Batı Karadeniz'in batısında bu akşam saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren gece yarısına kadar Batı Karadeniz'in batısında, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor.
Açıklamada, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Sağanak Yağış Meteoroloji Karadeniz Bölgesi
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