Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren gece yarısına kadar Batı Karadeniz'in batısında, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor.

Açıklamada, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.