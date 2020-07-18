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Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Getty]
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.
00.32 saatlerinde meydana gelen deprem, 15.82 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 17, 2020
Büyüklük : 3.9 (ML)
Yer : Andirin (Kahramanmaras)
Tarih-Saat : 18.07.2020, 00:32:22 TSİ
Enlem : 37.4005 N
Boylam : 36.3478 E
Derinlik : 15.82 km
Detay : https://t.co/7ilAlTH8l1@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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