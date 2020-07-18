Haber Giriş: Kaynak: AA
Türkiye-İran sınırında 53 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'da, Türkiye-İran sınır hattında toprağa gömülü 53 kilogram eroin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucu İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulan eroinin araziye gizlendiği bilgisi üzerine bölgede operasyon başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Doğubayazıt 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı timlerince düzenlenen operasyonda, Türkiye-İran hudut hattında toprağa gömülü vaziyette 53 kilogram eroin bulundu.
Etiketler: ağrı haberSon Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 00:29
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