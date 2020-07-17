Haber Giriş: Kaynak: İHA
Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti
"Huysuz Virjin" rolüyle tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti.
87 yaşındaki sanatçının 15 gündür hastane tedavi altında olduğu son 3 gündür ise yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği öğrenildi.
Dursunoğlu tüm tedavi çabalarına rağmen hayata gözlerini yumdu.
Etiketler: seyfi dursunoğluSon Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 23:58
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