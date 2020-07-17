Özel bir hastanenin dördüncü katında bulunan yoğun bakım servisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bazı yatakların alev alması sonucu büyüyen yangına ilk müdahale, hastane personeli tarafından yapıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Binadaki hastalar ve personeller tahliye edilirken yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Binada duman tahliyesi çalışmaları devam ediyor.

Can kaybı ve yaralı bulunmuyor

Esenler Kaymakamlığından yapılan açıklamada, saat 20.30 sıralarında, Menderes Mahallesi Atış Alanı Caddesi'nde faaliyet gösteren özel bir hastanenin dördüncü katında bulunan yoğun bakım bölümünde yangın çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

[Fotoğraf: DHA]

İlk bilgilere göre elektrikli bir cihazda başlayan yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldüğü bildirilen açıklamada, "Çıkan yangında herhangi bir yaralı ve can kaybımız bulunmayıp, oluşan duman nedeniyle serviste yatan 9 hastamız güvenli şekilde başka servislere tahliye edilmiştir" denildi.

Açıklamada, yangınla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.