Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep'te site havuzlarına kısıtlama getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te COVID-19 tedbirleri kapsamında site gibi yaşam alanlardaki birden fazla ailenin kullandığı havuzların kullanımı kısıtlandı.
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında havuzlarla ilgili karar alındı.
Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medyadan alınan kararı açıkadı.
Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep'teki site gibi yerlerdeki birden fazla ailenin istifade ettiği havuzların kullanılması ikinci bir düzenlemeye kadar kısıtlanmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederim" dedi.
Gaziantep’te bulunan Site vb. yerlerdeki birden fazla ailenin istifade ettiği havuzların kullanılması ikinci bir düzenlemeye kadar kısıtlanmıştır.— Davut GÜL (@gul_davut) July 17, 2020
Anlayışınız için teşekkür ederim...#MaskeniTakMesafeniKoru #Temizlik https://t.co/cdDXCXeOVp
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