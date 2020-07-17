Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında havuzlarla ilgili karar alındı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medyadan alınan kararı açıkadı.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep'teki site gibi yerlerdeki birden fazla ailenin istifade ettiği havuzların kullanılması ikinci bir düzenlemeye kadar kısıtlanmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederim" dedi.