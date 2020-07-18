Haber Giriş: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 97 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Şanlıurfa'da COVID-19 testi pozitif çıkan, filyasyon çalışmasıyla temasta bulunduğu belirlenen 97 ev karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda Haliliye'de 17, Karaköprü'de 30, Eyyübiye'de 19, Birecik'te 9, Siverek'te 6, Ceylanpınar'da 5, Hilvan'da 3, Suruç'ta 3, Akçakale'de 2, Viranşehir'de 2 ve Halfeti ilçesindeki 1 evde karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Öte yandan, kentteki 89 evdeki karantina ise sona erdirildi.
Etiketler: şanlıurfa haber koronavirüs tedbirleriSon Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 00:33
Sıradaki Haber
Türkiye-İran sınırında 53 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz