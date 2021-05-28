Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 16:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kahramankazan'da fabrika yangını
Ankara Kahramankazan'da plastik üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
Ankara Kahramankazan'da plastik üretimi yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Ankara Kahramankazan'da plastik üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor. pic.twitter.com/R6j6UO6f8Q— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 28, 2021
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alırken, fabrikada maddi hasar oluştu.
Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar, ilçenin birçok noktasından görüldü.
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