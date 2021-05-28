Ankara Kahramankazan'da plastik üretimi yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ankara Kahramankazan'da plastik üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor. pic.twitter.com/R6j6UO6f8Q — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 28, 2021

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alırken, fabrikada maddi hasar oluştu.

Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar, ilçenin birçok noktasından görüldü.