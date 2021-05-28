İstanbul Bahçelievler'deki apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın hızla büyüdü. Alevler tüm daireyi sardı.

Binaya yayılan duman nedeniyle apartman sakinleri evlerinde mahsur kaldı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken diğer taraftan mahsur kalanları kurtarmak için uğraştı.

Aralarında bebek ve çocukların da olduğu 12 kişi merdiven yardımıyla dışarı çıkarıldı, ambulansa alındı.

Kurtarılan kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.