Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 15:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bahçelievler'de çıkan yangında 12 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Bahçelievler'de bir apartman dairesinde yangın çıktı. Dumanların sardığı 5 katlı binada mahsur kalan 12 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
İstanbul Bahçelievler'deki apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın hızla büyüdü. Alevler tüm daireyi sardı.
Binaya yayılan duman nedeniyle apartman sakinleri evlerinde mahsur kaldı.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken diğer taraftan mahsur kalanları kurtarmak için uğraştı.
Aralarında bebek ve çocukların da olduğu 12 kişi merdiven yardımıyla dışarı çıkarıldı, ambulansa alındı.
Kurtarılan kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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