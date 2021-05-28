Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 15:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Karaya oturan dev dubayı kurtarma çalışması başlatıldı
[Fotoğraf: AA]
Şiddetli rüzgar sebebiyle bulunduğu yerden kurtularak Sakarya'nın Karasu sahiline vuran 300 tonluk dev dubayı kurtarmak için çalışma başlatıldı. Atık toplamada kullanılan vinçli duba, yüzdürüldükten sonra yeniden Karadeniz açıklarına çekilecek.
Gemi batığı parçaları ve atık madde toplamada kullanılan vinçli duba, Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla sürüklendi.
Adapazarı kıyılarındaki temizlik çalışmalarına katılan yaklaşık 300 ton ağırlığındaki duba, Karasu Küçükboğaz mevkiinde sahile vurdu.
300 tonluk dubayı kurtarmak için çalışma başlatıldı
Yetkililerden yardım talebinde bulunuldu. Dev dubayı kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Duba, iş makineleri yardımıyla kıyıdan uzaklaştırıldıktan sonra Karadeniz açıklarına çekilecek.
Etiketler: Fırtına
Son Haberler
- 17:24
- 17:13
- 17:18
- 17:02
- 17:20
Sıradaki Haber
Aşı sertifikası bulunanlar Bulgaristan'a girişte karantinadan muaf
Yükleniyor lütfen bekleyiniz