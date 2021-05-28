Edirne Valiliği, iki ülke arasında karşılıklı koronavirüs test muafiyeti şartlarının belirlendiğini duyurdu.

Buna göre, yetkili makamlarca düzenlenen koronavirüs bağışıklık ya da aşı sertifikası bulunan Türk vatandaşları, PCR testi ibrazı veya karantinaya tabi olmadan Bulgaristan’a seyahat edebilecek.

Bulgar vatandaşları da 2'inci dozdan en az 14 gün sonra alınması kaydıyla, aşı sertifikaları ile Türkiye'ye girebilecek.

Ayrıca PCR testi veya karantina zorunluluğu istenmeyecek.

Aşı yapılmayan 18 yaşının altındaki Bulgar vatandaşları ise aşı sertifikası bulunan aile fertleri ile yolculuk yapabilecek.

Uygulama, Sinovac ve Pfizer/Biontech aşıları için geçerli olacak.