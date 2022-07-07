Olay saat 11.00 sıralarında Çağlayan Vatan Caddesi'nde bulunan kuyumcu dükkanında meydana geldi.

Plakasız motosiklet ile gelen iki kişi içeriye girdi. Kuyumcunun direnmesi üzerine soyguncular içeride ateş açtı. Kuyumcuyu da silah kabzası ile başına vurarak yaralayan soyguncular ilk belirlemeye göre 10 bin dolar ve 10 bilezik alarak geldikleri motosiklet ile kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis inceleme yaptı.