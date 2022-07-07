Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 21:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 408 düzensiz göçmen ülkelerine gönderiliyor
[Fotograf: AA]
Van'da, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 408 düzensiz göçmenin, İl Göç İdaresinin koordinasyonunda uçakla ülkelerine gönderilmesine başlandı.
Van'da farklı tarihlerde güvenlik güçlerince yakalanan ve işlemler için bir süre İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde barındırılan düzensiz göçmenler, ülkelerine gönderiliyor.
Merkezde ihtiyaçları karşılanan, sağlık kontrolleri yapılan ve çeşitli etkinliklerle sosyalleşmeleri sağlanan göçmenler, işlemlerin ardından güvenlik güçlerinin refakatinde otobüslerle getirildikleri Van Ferit Melen Havalimanı'nda güvenlik kontrolünden geçirildi.
Burada İl Göç İdaresi ekiplerince kişisel eşyaları teslim edilen göçmenlerden 136'sı, jandarmanın oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek charter seferiyle Afganistan'a gönderildi.
İşlemleri devam eden 272 göçmen de yarın yapılacak iki seferle ülkelerine gönderilecek.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Van
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