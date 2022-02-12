2 gün önce evlerinden ayrılan 3 arkadaştan yakınları haber alamadı. Yakınları, 3 erkeği aramaya başladı.

Kayıp kişilerden birinin dayısı, yeğeni ve 2 arkadaşının Kağıthane'de bir iş yerinde olduğuna dair bilgi aldı. Sabah saatlerinde 5 katlı işyerinin birinci katındaki ofise gelen kişi, içeriye girince 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü.

İlk belirlemelere göre piknik tüpünden zehirlendiler

Durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, 3 arkadaşın öldüğünü belirledi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri ofiste çalışma başlattı. Ofisteki 3 kişinin, ilk belirlemelere göre piknik tüpünün sönmesi sonucunda hayatını kaybettikleri belirlendi. Ekiplerin ofiste ve çevrede incelemeleri devam ediyor.