Haber Giriş: 12 Şubat 2022 Cumartesi 09:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kağıthane'de 2 gündür haber alınamayan 3 arkadaş ölü bulundu
İstanbul Kağıthane'de kendilerinden 2 gündür haber alınamayan 3 arkadaş, 5 katlı iş yerinin birinci katındaki ofiste ölü olarak bulundu.
2 gün önce evlerinden ayrılan 3 arkadaştan yakınları haber alamadı. Yakınları, 3 erkeği aramaya başladı.
Kayıp kişilerden birinin dayısı, yeğeni ve 2 arkadaşının Kağıthane'de bir iş yerinde olduğuna dair bilgi aldı. Sabah saatlerinde 5 katlı işyerinin birinci katındaki ofise gelen kişi, içeriye girince 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü.
İlk belirlemelere göre piknik tüpünden zehirlendiler
Durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, 3 arkadaşın öldüğünü belirledi.
Olay Yeri İnceleme ekipleri ofiste çalışma başlattı. Ofisteki 3 kişinin, ilk belirlemelere göre piknik tüpünün sönmesi sonucunda hayatını kaybettikleri belirlendi. Ekiplerin ofiste ve çevrede incelemeleri devam ediyor.
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