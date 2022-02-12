Haber Giriş: 12 Şubat 2022 Cumartesi 08:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor
[Fotoğraf: İHA]
Hakkari'de yoğun yağışı sonrası kent merkezinde biriken kar yığınları, kamyonlarla kent dışına taşınmaya başlandı.
Hakkari Belediyesi son günlerde etkili olan kar yağışının ardından cadde ve sokaklarda biriken kar yığınlarının ulaşımı aksatmaması ve vatandaşı mağdur etmemesi amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı.
16 iş makinesi ve 40 personelin yer aldığı çalışmalarda, şehir merkezinde biriken kar yığınları kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.
Zabıta ekiplerinin de eşlik ettiği karla mücadele çalışmaları, kentin 15 değişik mahallesi ile çarşı merkezinde aralıksız olarak devam ediyor.
Etiketler: Kar Yağışı Hakkari
Sıradaki Haber
Dondurucu soğuklar yerini mevsim normallerine bıraktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz