Hakkari Belediyesi son günlerde etkili olan kar yağışının ardından cadde ve sokaklarda biriken kar yığınlarının ulaşımı aksatmaması ve vatandaşı mağdur etmemesi amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı.

16 iş makinesi ve 40 personelin yer aldığı çalışmalarda, şehir merkezinde biriken kar yığınları kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.

Zabıta ekiplerinin de eşlik ettiği karla mücadele çalışmaları, kentin 15 değişik mahallesi ile çarşı merkezinde aralıksız olarak devam ediyor.