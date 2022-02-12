Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çıkar amaçlı suç örgütü kurarak insanlara yüksek faizle para verildiği ve zorla senet imzalatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Çalışmalar sonucunda şüphelilerin Silivri ve Çatalca'da faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

Silivri'de 4, Çatalca'da 2 olmak üzere toplam 6 ikamet ve işyerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında örgüt liderinin de olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda; 3 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 32 adet 9 mm fişek, dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu, mağdurlar adına düzenlenmiş çok sayıda senet ve satış sözleşmesi, çeşitli bankalara ait dekontlar ile mağdurların listesinin bulunduğu ajanda ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, "Tefecilik suçunu örgütlü işleme ve zorla senet imzalatma" suçlarına istinaden ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.