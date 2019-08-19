14 yaşındaki Halil Özcan, Kayseri'de ailesiyle birlikte çevreyi gezmek, Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri'ni görmek için yola çıkmıştı.

Talihsiz çocuk, her şeyden habersiz, bir yakınıyla konuşarak yoldan geçiyordu.

Bu sırada aşırı yağış nedeniyle dağlık araziden yola kaya parçaları düştü. Ortalık bir anda toz bulutuna döndü.

Dağdan kaya parçaları koptu

Halil kendisini korumaya çalıştı, ancak kaya parçaları kafasına isabet etti. Ağır yaralanan çocuk, bir anda yere yığıldı.

Ne olduğunu anlamayan aile fertleri yardıma koştu, bir yandan da sağlık ekiplerini aradılar. Ancak Halil olay yerinde can vermişti. Sağlık ekipleri, çocuğun cansız bedenini Yahyalı Devlet Hastanesi'nde kaldırdı.

Ailenin ve küçük Halil'in yaşadıkları ise, çevredeki bir iş yeri kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaynak: TRT Haber