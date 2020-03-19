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Kadir Şeker'e 18 yıla kadar hapis istemiyle dava
[Fotoğraf: AA]
Kadir Şeker hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şeker'in yargılanmasına 29 Nisan'da başlanacak.
Konya'da parkta sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Kadir Şeker ile ilgili iddianame kabul edildi.
hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Şeker'in yargılanmasına 29 Nisan'da başlanacak.
Etiketler: son dakika kadir şekerSon Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 12:02
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