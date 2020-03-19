Sığınmacıların Avrupa sınırında bekleyişleri 21. gününe girdi. Edirne'ye gelen sığınmacıların Avrupa'ya geçmek için verdiği mücadele devam ediyor.

En çok nehir geçişlerini kullanan sığınmacılardan bazılarının ise Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişi sürüyor.

Dezenfekte işlemi uygulanıyor

Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınırında bekleyen sığınmacıların bulunduğu alanda dezenfeksiyon çalışmaları yürütülüyor.

Edirne Sağlık Müdürlüğü'nün özel kıyafet giyinen görevlileri tarafından, sığınmacıların kaldığı çadır ve çevresi dezenfekte edildi.

Görevliler ayrıca bu alanda sağlık hizmeti veren sahra çadırlarında da çalışma gerçekleştirdi.

Bu arada, UMKE ekipleri de sıklıkla sığınmacıların vücut ısılarını termal ve elektronik cihazlarla ölçüyor.